"Nadejdzie dzień, kiedy Tatarzy krymscy powrócą do swoich domów"

W 76. rocznicę stalinowskiej deportacji Tatarów z Krymu głos w sprawie sytuacji na półwyspie zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomniał, że w 2014 roku, gdy "wydawało się, że nieszczęścia już minęły", doszło do rosyjskiej aneksji tych terenów. "Wielu Ukraińców i Tatarów krymskich zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi" - podkreślił.

"Wierzymy, że z pewnością nadejdzie dzień, kiedy Krym wróci do Ukrainy. A Tatarzy krymscy i Ukraińcy powrócą do swoich domów, zasiądą za jednym stołem, by razem powiedzieć: za waszą i naszą wolność!" - podkreślił ukraiński przywódca.

Powrót do "stalinowskich metod"

"Mniej więcej taka sama polityka, jak w 1944"

Jeden z najbardziej znanych liderów Tatarów krymskich, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Mustafa Dżemilew w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla portalu Obozrevatel ocenił, że to, co obecnie dzieje się na półwyspie, to "powrót, w nieco zmienionej formie, tego, co wydarzyło się w 1944 roku".