Ołena Zełenska znała zabitą w Winnicy dziewczynkę, pokazała nagranie. "Proszę, spójrzcie na nią żywą"

Co najmniej 23 osoby zginęły, a 80 trafiło do szpitali po rosyjskim ataku rakietowym na centrum Winnicy - mieście w centrum Ukrainy, daleko od frontu. "Czym to jest, jeśli nie otwartym aktem terroryzmu? To nie są ludzie. To państwo zabójca. Państwo terrorysta" - skomentował ten atak na cele cywilne prezydent Wołodymyr Zełenski.