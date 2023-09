Jako jeden z niewielu mieszkańców zoo przeżył rosyjską okupację. 12-letni niedźwiedź dostanie nowy dom

Niedźwiedź znalazł nowy dom

- Wojna i konflikt to coś strasznego i bardzo traumatycznego dla ludzi. Często zapomina się, że jest to też traumatyczne dla zwierząt - podkreślił Romain Pizzi, główny weterynarz z Five Sisters Zoo w rozmowie z CNN. - Chcemy mieć pewność, że to, co zbudujemy dla niego jako schronienie, zaspokoi jego potrzeby i będzie dostosowane do niego, w zależności od tego przez jaką traumę przeszedł i jakie zachowania mógł rozwinąć w tym czasie - dodał. Obecnie Jampil przebywa tymczasowo w ośrodku Natturhelpcentrum w Belgii. Do Szkocji ma trafić na stałe w przyszłym roku.