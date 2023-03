Ujawniono orientację seksualną zawodnika MMA. Jeff Molina o konsekwencjach coming outu

Z takim przekonaniem przez 11 lat kariery sportowej, ukrywał swoją biseksualność. Chciał to ukrywać dalej, ale wyoutował go anonimowy internauta, publikując nagranie zbliżenia między nim a innym mężczyzną.

Jeff Molina jest 25-letnim zawodnikiem wagi koguciej i muszej Ultimate Fighting Championship - najważniejszej organizacji MMA na świecie. Obecnie - po tym, jak zmuszono go do coming outu - jako pierwszy mężczyzna w UFC otwarcie przynależy do społeczności LGBTQ+. O tym, dlaczego nie chciał się ujawniać, napisał w poście, którym odniósł się do publikacji na jego temat.