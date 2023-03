Kara śmierci za "przestępstwa homoseksualne". Uchwalono najostrzejsze przepisy anty-LGBTQ

Ugandyjski parlament przyjął jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów wymierzonych w osoby LGBTQ. Jeżeli nowa ustawa wejdzie w życie, za samo identyfikowanie się jako taka osoba grozić będzie do 20 lat więzienia, a za niektóre zachowania homoseksualne nawet kara śmierci.

Przegłosowanie we wtorek nowej ustawy oznacza kolejne zaostrzenie praw osób LGBTQ+ w kraju, w którym kontakty homoseksualne już obecnie są nielegalne, zauważa stacja CNN. Nowe przepisy zostaną wprowadzone w życie, jeżeli swój podpis złoży na nich również prezydent Ugandy Yoweri Museveni.

Nowa ustawa przewiduje, że za określanie się jako osoba LGBTQ grozić będzie do 20 lat więzienia, a za seks z osobą tej samej płci dożywotnie pozbawienie wolności. Za "kwalifikowane przestępstwa homoseksualne" będzie natomiast można zostać skazanym nawet na karę śmierci. Ta kategoria przestępstw obejmuje m.in. stosunek homoseksualny z osobą poniżej 18. roku życia, a także stosunek, w którym jeden z partnerów jest nosicielem wirusa HIV. AIDS, czyli choroba wywoływana przez HIV, jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonu wśród Ugandyjczyków. Ustawa zabrania również promocji i podżegania do homoseksualizmu, a także spiskowania w celu zaangażowania się w zachowania homoseksualne.

Kara śmierci za homoseksualizm

Zwolennicy ustawy tłumaczą ją podkreślając, że Ugandyjczycy to konserwatywny naród. Asuma Basalirwa, który zgłosił projekt nowej ustawy anty-LGBTQ+ stwierdził, że celem nowego prawa ma być "ochrona ugandyjskiej kultury, wartości religijnych i tradycyjnej rodziny przed zachowaniami, które promują rozwiązłość seksualną w kraju".

Próbę zaostrzenia prawa w Ugandzie zdecydowanie potępili również aktywiści LGBTQ+ i organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka. - Jedną z najbardziej radykalnych części ustawy jest kryminalizacja osób za to, kim są, oraz naruszanie ich prawa do prywatności, wolności słowa i zrzeszania się, które w Ugandzie już wcześniej było wątpliwe - powiedział w oświadczeniu Oryem Nyeko, ugandyjski pracownik organizacji Human Rights Watch. Nyeko wezwał polityków do "zaprzestania atakowania ludzi LGBT w celu zbijania politycznego kapitału".