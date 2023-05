Drakońskie przepisy, w tym kara śmierci. Proponowana ustawa "kryminalizuje ludzi za to, że są tym, kim są"

- Jedną z ekstremalnych cech nowej ustawy jest to, że kryminalizuje ona ludzi po prostu za to, że są tym, kim są, jak również narusza prawa do prywatności, a także wolności słowa i stowarzyszeń, których przestrzeganie jest już (i tak) skompromitowane w Ugandzie - stwierdził w marcu Oryem Nyeko z HRW Uganda. W oświadczeniu grupa wezwała polityków w kraju do "zaprzestania celowania w osoby LGBT dla zdobycia kapitału politycznego".