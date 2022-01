Uganda otwiera szkoły. Z powodu COVID-19 były zamknięte przez blisko dwa lata

Władze Ugandy po dwóch latach otwierają szkoły, które zamknęły w związku z pandemią COVID-19. ONZ przewiduje, że do nauki nie wróci jedna trzecia dzieci. Wiele milionów młodych ludzi w czasie lockdownu zmuszonych było do wykonywania pracy i zawierania związków małżeńskich.

- Cieszę się, że wracam do szkoły. Nie było łatwo zachować bezpieczeństwo w domu przez tak długi czas, ale dzięki Bogu byłam bezpieczna – powiedziała agencji Reutera 16-letnia Rachael Nalwanga. – Czekałam na powrót do szkoły, żeby realizować upragnioną karierę księgowej – dodała.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zawieszenie działalności szkół w Ugandzie było najdłuższym zakłóceniem funkcjonowania instytucji edukacyjnej na świecie. Władze tego kraju spodziewają się, że jedna trzecia dzieci uczęszczających do szkół przed wybuchem pandemii, nie wróci do nauki. Agencja Reutera przewiduje, że może to być ciężkim ciosem dla perspektyw nowego pokolenia kraju zmagającego się z wysokim poziomem bezrobocia i ubóstwa. Urzędnicy swoje prognozy opierają na częstym zjawisku pracy wykonywanej przez dzieci, a także licznych przypadkach ciąż i małżeństw zawieranych przez nastolatków.

Nastolatki zmuszone do pracy, zawierania związków

Lockdown w Ugandzie sprawił, że wiele rodzin znalazło się w jeszcze większej biedzie – ludzie wykonujący prace dorywcze zostali pozostawieni bez dochodów. Teraz Fridah obawia się o swoją przyszłość. – Nie uczęszczając do szkoły, będę kuszona do tego, żeby wziąć ślub – wyjaśniła. - Ja tutaj pracuję, a moi znajomi wracają do szkół albo przygotowują się do lekcji. Ta myśl wysysa ze mnie całą energię. Jestem zrozpaczona i rozgniewana – dodała.