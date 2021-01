Jedenaście dni w zamknięciu. Koniec aresztu domowego muzyka i lidera opozycji

Były przywódca partyzantki 76-letni Yoweri Museveni od dawna jest sojusznikiem Zachodu. Otrzymuje duże wsparcie i wysyła ugandyjskie siły w miejsca zapalne, w tym do Somalii, by walczyły z islamistycznymi bojownikami. Jednak zagraniczne rządy są coraz bardziej sfrustrowane jego niechęcią do oddania władzy oraz tym, jak rozprawia się z przeciwnikami politycznymi - pisze Reuters.