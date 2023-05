Kara śmierci za "ciężki homoseksualizm". Ustawa anty-LGBTQ podpisana przez prezydenta

Prezydent Ugandy podpisał ustawę przewidującą jedne z najostrzejszych na świecie przepisów wymierzonych przeciwko osobom LGBTQ. - Będziemy torturowani, boję się tego, co nastąpi - powiedział jeden z aktywistów w odpowiedzi na decyzję głowy państwa.

Kontrowersyjna ustawa z podpisem prezydenta

Wśród najbardziej surowych z przyjętych przepisów znajduje się kara śmierci za "ciężki homoseksualizm", obejmujący seks z nieletnim, seks, w którym jeden z partnerów jest nosicielem wirusa HIV, oraz kazirodztwo. W ustawie znalazły się też przepisy dotyczące m.in. zakazu edukacji seksualnej wobec osób homoseksualnych, kara za "promocję" homoseksualizmu (20 lat więzienia) oraz wezwanie do "rehabilitacji" osób homoseksualnych.

Pierwsza wersja ustawy została przyjęta przez parlament Ugandy pod koniec marca. Wówczas prezydent Museveni, który jest zadeklarowanym przeciwnikiem praw dla osób LGBTQ, zażądał złagodzenia niektórych przepisów. Ostateczną wersję dokumentu, nieróżniącą się jednak znacząco od pierwotnej, parlament przyjął na początku maja. Reuters podaje, że zmiana dotyczyła przepisu związanego z samym identyfikowaniem się jako osoba homoseksualna i zgodnie z poprawką nie będzie to jednak przestępstwem. Inna zmiana nakłada na obywateli obowiązek zgłaszania przypadków homoseksualizmu tylko wtedy, jeśli dotyczy to dziecka, a nie każdego, jak w pierwotnej wersji.

"Bardzo smutny dzień dla społeczności LGBTQ"

Mimo to przewodnicząca parlamentu Anita Among uznała, że przyjęcie ustawy jest "odpowiedzią na wołanie naszych obywateli". "Dziękuję Jego Ekscelencji, prezydentowi, za jego niezłomne działanie w interesie Ugandy. Z wielką pokorą dziękuję moim kolegom, posłom do parlamentu, za wytrzymanie całej presji ze strony tych, którzy (nas) prześladują i snują teorie spiskowe" - przekazała, cytowana przez CNN.