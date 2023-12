70-latka urodziła bliźnięta. "Matka i dzieci czują się dobrze"

Safina Namukwaya urodziła bliźnięta w środę o godzinie 12.04 czasu miejscowego - informuje szpital, w którym dzieci przyszły na świat. "Matka i dzieci czują się dobrze" - czytamy we wpisie, w którym wskazano, że 70-letnia Namukwaya stała się najstarszą kobietą w Afryce, która urodziła dziecko. W tym samym wpisie narodziny bliźniąt nazwano "historycznym wydarzeniem", dodając, że wyznaczają one "20 lat przywództwa (WHI&FC w zakresie - red.) in vitro".