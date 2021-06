Źródło w UE: zielone światło dla sankcji gospodarczych na Białoruś

W kolejnym kroku rozpocznie się formalne przyjęcie restrykcji w tak zwanej procedurze pisemnej. Niewykluczone, że wejdą one w życie jeszcze przed rozpoczynającym się w czwartek szczytem Unii Europejskiej. Jak przekazało źródło unijne, uzgodnione w środę sankcje obejmą między innymi sektory produkcji potasu, ropy naftowej oraz sektor bankowy.

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przyjęli też w poniedziałek na spotkaniu w Luksemburgu sankcje wobec osób i podmiotów na Białorusi odpowiedzialnych za zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz za represje wobec obywateli.

Przymusowe lądowanie w Mińsku

23 maja samolot relacji Ateny-Wilno linii lotniczych Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny", oraz jego partnerkę Sofiję Sapiegę. Z ponad ośmiogodzinnym opóźnieniem samolot dotarł do Wilna.