UE wzywa w sprawie Wenezueli. Liderzy piszą o "szczególnej odpowiedzialności" organu ONZ

Jak w Wenezueli odebrano pojmanie Maduro? Relacja Macieja Worocha z Bogoty w Kolumbii Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wenezuelski dyktator Nicolas Maduro został uprowadzony przez amerykańskie siły specjalne z Wenezueli w nocy z piątku na sobotę. Maduro i jego żona Cilia Flores zostali następnie przewiezieni do Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek zostaną doprowadzeni do nowojorskiego sądu, gdzie usłyszą szereg zarzutów.

W reakcji na te wydarzenia państwa Unii Europejskiej opublikowały w niedzielę wspólne oświadczenie, opublikowane przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas. Poparło je 26 państw członkowskich Unii Europejskiej, bez Węgier.

My statement supported by 26 EU Member States on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela ↓ pic.twitter.com/CsgKXvvjUw — Kaja Kallas (@kajakallas) January 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Kaja Kallas

"Prawa międzynarodowego należy przestrzegać w każdych okolicznościach. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad, będących filarem międzynarodowej architektury bezpieczeństwa" - czytamy w oświadczeniu. Stany Zjednoczone są jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, obok Rosji, Chin, Francji i Wielkiej Brytanii.

Podkreślono ponadto, że choć Unia Europejska "popiera zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, stanowiące poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na całym świecie", to "wyzwaniom tym należy stawić czoła poprzez trwałą współpracę, z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz zasad integralności terytorialnej i suwerenności".

"Jedyny sposób na rozwiązanie kryzysu"

Państwa Unii Europejskiej zwróciły uwagę na autorytarny charakter reżimu w Caracas. "Nicolas Maduro nie ma mandatu demokratycznie wybranego prezydenta. UE od dawna opowiadała się za pokojową transformacją kraju (...) w kierunku demokracji, z poszanowaniem jego suwerenności" - głosi oświadczenie, podkreślając, że "poszanowanie woli narodu wenezuelskiego pozostaje jedynym sposobem na rozwiązanie kryzysu w tym kraju".

UE zaapelowała również o uwolnienie więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Maduro w Wenezueli. "W tym krytycznym momencie niezwykle ważne jest, aby wszystkie podmioty w pełni przestrzegały praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego" - podsumowano.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora? Zobacz cały materiał