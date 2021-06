Sądownictwo, prawa osób LGBT, wolność mediów. Unia Europejska wraca do kwestii praworządności w Polsce

We wtorek w Radzie Unii Europejskiej trwa wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce w ramach procedury artykułu 7. unijnego traktatu. Jak mówił korespondent TVN24 z Brukseli Maciej Sokołowski, poruszane miały być kwestie sądownictwa, respektowanie orzeczeń TSUE, poszanowanie praw osób LGBT, wolność mediów.

Wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce to kolejny element procedury artykułu 7. traktatu unijnego, która w grudniu 2017 roku została uruchomiona wobec Polski. Komisja Europejska zdecydowała się wówczas na uruchomienie procedury w związku z ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ostatnie wysłuchania w tej sprawie odbyły się w 2018 roku.

Jak mówił korespondent TVN24 z Brukseli Maciej Sokołowski, około godziny 14 na posiedzeniu w Luksemburgu głos zabrała wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Dziennikarz wskazywał, że przez ministrów poruszana będzie kwestia sądownictwa, respektowania orzeczeń TSUE, poszanowanie praw osób LGBT czy ograniczanie wolności praw mediów.

Później na pytania szefów resortów państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiadać miał minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

"To co jeszcze nasz chroni, to niezależne sądy"

Przy okazji wtorkowego wysłuchania, o stan polskiej praworządności pytany był w TVN24 sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Wiele instytucji zostało zniszczonych, złamano podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawa. Nie ma niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, Sąd Najwyższy został w dużej mierze przejęty. To, co jeszcze nasz chroni, to niezależne sądy – ocenił Markiewicz.

Markiewicz: to co jeszcze nasz chroni, to niezależne sądy TVN24

Artykuł 7. unijnego traktatu

Artykuł 7. traktatu o Unii Europejskiej daje Unii możliwość dyscyplinowania i karania państw, które naruszają unijne wartości. Sama procedura składa się z kilku etapów. Pierwszym jest uznanie, że w jednym z państw istnieje ryzyko naruszeń (7.1.). Następnie, w drugim kroku wszystkie rządy stwierdzają, że naruszenie jest stałe, poważne (7.2.) i jeśli tak się stanie, można przejść do trzeciego etapu. Tym jest głosowanie nad sankcjami (7.3.).

Komisja Europejska sięgnęła w przypadku Polski po pierwszą możliwość, czyli art. 7.1. Ten ustęp artykułu 7. przewiduje, że sprawa z Komisji Europejskiej trafia do Rady Unii Europejskiej, czyli na spotkanie ministrów wszystkich państw Unii. Rada UE może stwierdzić ryzyko naruszenia unijnych wartości. Żeby tak się stało, wymaga to większości 4/5 państw, czyli 22 krajów Wspólnoty i zgody Parlamentu Europejskiego. Polska w takim głosowaniu nie bierze udziału.

Przed głosowaniem ministrowie mogą wysłuchać argumentów polskiego ministra i skierować do kraju pytania dotyczące praworządności. Możliwe jest też, że Rada UE skieruje do kraju zalecenia, które pozwoliłyby uniknąć zagrożenia dla rządów prawa, podobnie jak robiła to wcześniej Komisja Europejska. Przesłanie zaleceń także wymagałoby zgody przynajmniej 22 krajów.

Reynders: w przypadku Polski jest o czym mówić

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" komisarz ds. sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders pytany był o powody zorganizowania wysłuchania właśnie teraz. - Bardzo ważne jest, żeby kontynuować ten proces, podobnie zresztą jak inne instrumenty ochrony praworządności. To są wszystko równoległe ścieżki i żadna z nich nie zastępuje innej - mówił.

Jak tłumaczył, "w czasie pandemii niestety większość spotkań odbywała się w trybie online". - Wysłuchanie o praworządności w formie wideo byłoby raczej trudne. Teraz wracamy do spotkań fizycznych stąd wysłuchanie. Sądzę, że to powinny być regularnie punkty obrad w czasie wszystkich prezydencji - ocenił.

Według Reyndersa w sprawie praworządności w Polsce "jest o czym mówić". Wskazał tu na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z polską konstytucją pierwszeństwa praw unijnego nad prawem krajowym oraz na "próby odbierania immunitetów" sędziom przez nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną.

Autor:ft, pp\mtom

Źródło: PAP, TVN24