Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi decyzję europejskich krajów określił jako "wyczyn PR" i zapowiedział, że Europa zostanie dotknięta, gdy ceny energii wzrosną w wyniku sankcji.

Ale według Mehr, określanej jako półoficjalna irańska agencja informacyjna, już w piątek, nie czekając na wzrost cen energii, władze irańskie rozpoczęły prace nad czterema wartiantami odwetowymi.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Źródło: Shutterstock

Jedna z propozycji zakłada, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zastąpi policję przy ochronie europejskich misji dyplomatycznych w Iranie. Kolejna polegałaby na tym, że siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej kontrolowałyby wszystkie statki handlowe zmierzające przez irańskie wody do europejskich portów.

Teheran rozważa także zbiorowe wydalanie europejskich attache wojskowych z Teheranu oraz zniesienie specjalnych protokołów lotniskowych dla europejskich dyplomatów i poddanie ich takim samym kontrolom jak zwykłych podróżnych.

UE uznaje Strażników Rewolucji za organizację terrorystyczną

W czwartek ministrowie spraw zagranicznych UE jednomyślnie uznali irańską gwardię rewolucyjną za organizację terrorystyczną w odpowiedzi na brutalne represje wobec protestów. Oznacza to, że UE może zakazać podróżowania członkom tej organizacji i zamrozić jej zagraniczne aktywa. Wcześniej taką decyzję podjęły Stany Zjednoczone i Kanada.

Demonstracje w Iranie wybuchły w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych, a zwłaszcza dużego spadku wartości lokalnej waluty, riala. Masowe wystąpienia szybko przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju. Władze stłumiły je w brutalny sposób. Według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób.

