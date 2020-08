Unijny komisarz wziął udział w golfowej imprezie, teraz się tłumaczy. Von der Leyen nie odpuszcza

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zażądała dalszych wyjaśnień od unijnego komisarza do spraw handlu Phila Hogana. Polityk w rodzimej Irlandii wziął udział w imprezie łamiącej restrykcje związane z COVID-19. - To jest kwestia, która wymaga uważnej oceny z naszej strony - oznajmiła rzeczniczka KE Dana Spinant.

Phil Hogan był zmuszony tłumaczyć się z udziału w kolacji Towarzystwa Golfowego Oireachtas, która przez zbyt dużą liczbę uczestników znalazła się w centrum krytyki opinii publicznej. Urzędnik zapewniał w piątek, że brał udział w spotkaniu "w dobrej wierze". Oświadczenie to nie zakończyło skandalu, przez który w Irlandii do dymisji podał się między innymi minister rolnictwa.

Przeprosiny po fali krytyki

- To jest kwestia, która wymaga uważnej oceny z naszej strony. To jest kwestia, w której znaczenie mają szczegóły, dlatego przewodnicząca zwróciła się do komisarza Hogana, aby dostarczył raport w tej sprawie. Przewodnicząca otrzymała go wczoraj i poprosiła o dalsze wyjaśnienia - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.