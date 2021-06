Decyzja TSUE w sprawie mechanizmu praworządności. Będzie tryb przyspieszony

W maju Parlament Europejski złożył do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek, aby ten w przyspieszonym trybie zajął się skargą Polski i Węgier, dotyczącą mechanizmu powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Chodzi o skargi, jakie Polska i Węgry w marcu złożyły do Trybunału na tzw. mechanizm warunkowości w budżecie UE.

Złożona przez polski i węgierski rząd skarga do TSUE dotyczy decyzji z grudnia 2020 roku. Liderzy państw UE porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. Konkluzje zawierają między innymi zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym Next Generation EU (funduszu odbudowy), należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii.

Kaleta: jesteśmy świadkami spektaklu

- Parlament Europejski złożył wniosek o zastosowanie trybu przyspieszonego w rozprawie dotyczącej skargi na mechanizm warunkowości w budżecie UE. Otrzymaliśmy informację, że TSUE przychylił się do tego wniosku. Trybunał wyznaczył też termin rozprawy na 11-12 października - potwierdził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

- W mojej ocenie jesteśmy świadkami spektaklu, w którym kolejne instytucje robią wszystko, żeby bezprawne rozporządzenie zostało uruchomione - komentował Kaleta. - Niestety, realizowany jest scenariusz, przed którym jako Solidarna Polska przestrzegaliśmy, w którym żadne zapewnienia szczytu UE nie gwarantują tego, że Polska nie będzie szantażowana finansowo. Niestety, widzimy, że instytucje unijne z dużą determinacją dążą do tego, żeby móc korzystać z tego rozporządzenia. Jest to dla Polski sytuacja bardzo niekorzystna, gdyż godząca w naszą suwerenność - dodał.

Źródło zdjęcia głównego: Court of Justice of the European Union