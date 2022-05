Unijne embargo na rosyjską ropę. Jest jeden wyjątek

Nałożone przez Unię Europejską embargo na ropę z Rosji obejmuje dostawy drogą morską, które stanowią około 90 procent całego importu. Z zakazu został wyłączony jednak rurociąg "Przyjaźń", którym surowiec płynie między innymi do Węgier.

Unijni przywódcy porozumieli się w nocy z poniedziałku na wtorek w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję. Obejmie on ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich Unii.

Jest jednak jeden wyjątek. Embargo zostało nałożone na surowiec dostarczany drogą morską - tankowcami. To - jak mówił korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski - około 90 procent rosyjskich dostaw. Embargo nie obejmuje za to ropy, która płynie przez rurociąg "Przyjaźń". W ten sposób ropę pozyskują pozbawione dostępu do morza Węgry, Słowacja i Czechy. Rurociąg ten - według zapowiedzi - ma zostać objęty sankcjami w późniejszym terminie.