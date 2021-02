Akt "nielegalny, dokonany przemocą". Unia przypomina o rocznicy aneksji Krymu przez Rosję

"Unia Europejska pozostaje niezachwiana w swoim zaangażowaniu na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - oświadczenie tej treści opublikowano na stronie Rady UE w czwartek z okazji siódmej rocznicy aneksji Krymu przez Rosję. Bruksela przypomniała, że był to "akt nielegalny i dokonany przemocą".

26 lutego Ukraińcy obchodzą dzień krymskiego oporu wobec rosyjskiej okupacji. W nocy z 26 na 27 lutego 2014 roku uzbrojeni rosyjscy żołnierze w nieoznakowanych mundurach (zwani zielonymi ludzikami) zajęli w Symferopolu budynki władz Republiki Autonomicznej Krymu i wywiesili na nich rosyjskie flagi. Do tych wydarzeń i tego, co się działo w kolejnych tygodniach, nawiązała Rada Unii Europejskiej w oświadczeniu opublikowanym w czwartek.

Unia Europejska "powtarza, że nie uznaje" aneksji

"Unia Europejska ponownie powtarza, że nie uznaje i nadal potępia to naruszenie prawa międzynarodowego. Pozostaje ono bezpośrednim wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, mającym poważne konsekwencje dla międzynarodowego porządku prawnego, który chroni integralność terytorialną, jedność i suwerenność wszystkich państw" - podkreśliła UE. Zapewniła, że jest zdecydowana kontynuować dotychczasową politykę w tej kwestii, w tym poprzez restrykcje i współpracę na forach międzynarodowych.

Rosnąca militaryzacja półwyspu

Bruksela zwróciła uwagę na rosnąca militaryzację półwyspu i liczne ćwiczenia wojskowe, co wpływa negatywnie na sytuację bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Wspólnota przypomniała, że Rosja narzuciła swoje obywatelstwo mieszkańcom Krymu i przeprowadziła wśród nich pobór do wojska z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. UE wezwała też Federację Rosyjską, by przestała zmieniać strukturę demograficzną półwyspu poprzez osiedlanie tam własnej ludności cywilnej.