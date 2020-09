Aneksja Krymu, wojna w Donbasie. Unia przedłuża sankcje

Państwa Unii Europejskiej zdecydowały o przedłużeniu sankcji wobec osób i podmiotów, odpowiedzialnych za podważanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy. Restrykcje zostały przedłużone do 15 marca 2021 roku.

Sankcje przewidują zakaz podróżowania do UE, jak i zamrożenie aktywów. Dotyczą 175 osób i 44 podmiotów.

Sankcje w formie zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia aktywów w związku między innymi z aneksją Krymu i celową destabilizacją Ukrainy, obejmują rosyjskich polityków i wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Sankcje te obowiązują od marca 2014 roku i są przedłużane co pół roku.

W procedurze pisemnej

Inne środki zastosowane przez UE w odpowiedzi na kryzys ukraiński obejmują sankcje gospodarcze względem określonych sektorów rosyjskiej gospodarki obowiązujące do 31 stycznia 2021 roku oraz sankcje z tytułu nielegalnego przyłączenia Krymu i Sewastopola ograniczające się do tych terytoriów i obowiązujące do 23 czerwca 2021 roku.