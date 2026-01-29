"Decydujący krok" Unii w sprawie Iranu. "Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi"

Protesty w Iranie. Dr hab. Jarosław Jarząbek: Reżim zdołał je zdusić, ale ci ludzie wyjdą ponownie na ulice Źródło: TVN24

Decyzja szefów dyplomacji państw UE to odpowiedź na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów, które na początku roku przetoczyły się przez wszystkie prowincje kraju. Według doniesień zagranicznych mediów w demonstracjach mogło zginąć 36,5 tysiąca osób.

"Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Ministrowie spraw zagranicznych UE właśnie podjęli decydujący krok, uznając irańską Straż Rewolucyjną za organizację terrorystyczną" - napisała w czwartek szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas na platformie.

"Każdy reżim, który zabija tysiące własnych obywateli, dąży do własnego upadku" - dodała.

Sankcje UE na Iran

W styczniu szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen informowały, że KE zaproponowała objęcie Iranu dodatkowym zakazem eksportu do tego kraju kluczowych technologii związanych z dronami i rakietami.

Już wcześniej UE umieściła Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na liście sankcji dotyczących broni masowego rażenia w Iranie. Oznaczało to, że podlegała zamrożeniu aktywów w UE oraz zakazowi udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych. Na unijnej liście sankcyjnej umieszczono też osoby i podmioty związane z Korpusem, które uznano odpowiedzialne za łamanie praw człowieka, zaangażowanie w irański program nuklearny i rakietowy oraz wspieranie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Czwartkowa decyzja oznacza zaliczenie Korpusu do kategorii podobnej do ISIS i Al-Kaidy, a także symboliczną zmianę w podejściu Europy do irańskiego przywództwa.

Kim są Strażnicy Rewolucji Islamskiej?

Utworzony w 1979 roku Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, zwany inaczej Gwardią Rewolucyjną czy Strażnikami Rewolucji, jest jedną z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Ma równoległe do niej struktury - siły lądowe, lotnictwo, marynarkę wojenną i siły specjalne.

Podczas gdy armia odpowiada za bezpieczeństwo granic i porządek wewnętrzny, Korpus odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej, przez co uważany jest za bardziej wpływową i elitarną gałąź sił zbrojnych. Do jego zadań należy zwalczanie ruchów niechętnych islamskiemu ustrojowi kraju oraz wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych poza granicami Iranu.

