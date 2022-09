UE chce wymusić na producentach smartfonów dłuższą żywotność baterii i części zamienne na 5 lat

Komisja Europejska chce zmusić producentów smartfonów i tabletów do poprawienia żywotności tych urządzeń. Chodzi o wydłużenie działania baterii, czy zapewnienie możliwości naprawy przez kilka lat po zakupie. EEB (European Environmental Bureau) chciałoby wydłużenia cyklu życia wszystkich smartfonów sprzedawanych w UE do 5 lat.

Jak czytamy w projekcie Komisji Europejskiej, obecnie przeciętny użytkownik wymienia smartfon co dwa lub trzy lata. Przyczyn jest wiele. Niektóre - jak chęć posiadania nowszego modelu - nie wynikają bezpośrednio z usterkowości czy użyteczności sprzętu. Wiele jest jednak z nim bezpośrednio związanych. Chodzi np. o trudną wymianę niektórych podstawowych części - jak ekranu, czy baterii, niedostępności aktualizacji, czy duże koszty naprawy. Jako powód wymieniana jest też wystarczająca na coraz krótszy czas bateria. Stąd działanie UE. Celem inicjatywy jest "zapewnienie takiego projektowania telefonów komórkowych i tabletów, by były energooszczędne i trwałe, (...) łatwe w naprawie, modernizacji i konserwacji, by istniała możliwość ich ponownego użycia i recyklingu" - czytamy na stronie Komisji Europejskiej .

Co zmienią nowe przepisy

- producenci telefonów komórkowych i tabletów będą zobowiązani do udostępniania co najmniej 15 różnych części składowych urządzenia elektronicznego przez 5 lat od wprowadzenia go do sprzedaży, "nawet jeśli zostanie usunięte z rynku"; - konsumenci otrzymają gwarantowany dostęp do zamiennych baterii, wyświetlaczy, przycisków głośności i zasilania, ładowarek, tylnych obudów, tacek na karty SIM i kart pamięci na okres 5 lat; - baterie urządzeń będą musiały wytrzymać co najmniej 500 pełnych ładowań bez spadku pojemności poniżej 83 procent; - na smartfonach i tabletach pojawią się etykiety energetyczne, które będą działać podobnie jak etykiety na telewizorach i sprzęcie AGD w całej Europie. Etykieta energetyczna będzie wskazywać prawdopodobną żywotność baterii telefonu lub tabletu, a także zawierać informacje o ochronie urządzenia przed wodą i kurzem, a także oceniać odporność telefonu na przypadkowy upadek.