Gaz jako broń. "W przypadku Mołdawii tak jest"

W czwartek odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszeniowej Unia Europejska - Mołdawia. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell stwierdził, że Kiszyniów "padł ofiarą działań Rosji, która wykorzystuje gaz ziemny jako broń do zastraszania". Bruksela przyznała też pomoc mołdawskiemu państwu na walkę z kryzysem gazowym.

- W ujęciu globalnym wzrost cen na całym świecie nie jest konsekwencją użycia dostaw gazu jako broni, ale w przypadku Mołdawii tak jest – powiedział Josep Borrell w czasie wspólnej czwartkowej konferencji prasowej z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą. - W przypadku Mołdawii trzeba wziąć pod uwagę kwestie polityczne. W przypadku Mołdawii jest to gwałtowny wzrost (ceny) związany z problemami politycznymi, który wymaga naszego wsparcia – dodał szef unijnej dyplomacji.

We wtorek Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie kryzysem gazowym w Mołdawii w związku z wygaśnięciem kontraktu tego kraju na dostawy od rosyjskiego Gazpromu. - Unia Europejska wspiera Mołdawię i jest gotowa oraz zobowiązana pomóc krajoiw przezwyciężyć ten kryzys - powiedział rzecznik KE Peter Stano. - Będziemy nadal wspierać Mołdawię, dostarczając wszelkiej możliwej technicznej, finansowej pomocy, aby przezwyciężyła obecny kryzys, oraz identyfikować alternatywy w celu zdywersyfikowania dostaw energii - dodał.

Stan wyjątkowy w branży energetycznej

Kontrakt na dostawy gazu od rosyjskiego Gazpromu wygasł pod koniec września i jak dotąd nie udało się ustalić ceny na surowiec. Braki gazu zmusiły Mołdawię do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Rosja zgodziła się przedłużyć dotychczasową umowę o miesiąc - na październik - po wyższej cenie. Gazprom poinformował, że zawiesi dostawy gazu do Mołdawii, jeśli nie otrzyma zapłaty za wcześniejszy eksport do tego kraju.