Unia Europejska apeluje o uwolnienie chińskiej dziennikarki

Unia Europejska wzywa Chiny do natychmiastowego uwolnienia dziennikarki Zhang Zhan - oświadczył rzecznik szefa dyplomacji Josepa Borrella. Jak stwierdził, według wiarygodnych źródeł Zhang była torturowana i maltretowana, a jej stan zdrowia znacznie się pogorszył.

"Ograniczanie wolności słowa, dostępu do informacji oraz zastraszanie i inwigilowanie dziennikarzy, a także zatrzymania, procesy i skazywanie obrońców praw człowieka, prawników i intelektualistów w Chinach nasilają się i nadal budzą wielki niepokój" - napisał rzecznik Josepa Borrella we wtorkowym oświadczeniu.

"Unia Europejska wzywa do natychmiastowego uwolnienia pani Zhang Zhan, pana Yu Wenshenga oraz innych zatrzymanych i skazanych obrońców praw człowieka, takich jak Li Yuhan, Huang Qi, Ge Jueping, Qin Yongmin, Gao Zhisheng, Ilham Tohti, Tashi Wangchuk, Wu Gan, Liu Feiyue, a także wszystkich, którzy zaangażowali się w działalność sprawozdawczą w interesie publicznym" - wskazał.

Sąd w Szanghaju skazał w poniedziałek chińską dziennikarkę obywatelską Zhang Zhan na cztery lata więzienia za opisywanie sytuacji w Wuhanie na początku pandemii COVID-19 – podał hongkoński dziennik "South China Morning Post", powołując się na jednego z prawników skazanej. Według niego 37-letnia Zhang została uznana za winną "wszczynania kłótni i wywoływania kłopotów", za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Komunistyczne władze ChRL często stawiają ten zarzut dysydentom i działaczom obywatelskim, by uciszyć głosy krytyki.