"Ogromnie zyskowna" transakcja. Pieniądze "szejka szpiega" zasiliły kryptobiznes Trumpów

Według dziennika "Wall Street Journal" Tahnun bin Zajed - doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szef emirackiego funduszu majątkowego i firmy G42 zajmującej się AI - zainwestował w spółkę Trumpów World Liberty Financial 500 milionów dolarów cztery dni przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa.

Stał się w ten sposób największym udziałowcem spółki emitującej kryptowalutę Trumpa. Część pierwszej transzy pieniędzy - 187 milionów - miała trafić do spółek Trumpa, a 31 milionów do członków rodziny jego wysłannika i przyjaciela Steve'a Witkoffa, którzy są wspólnikami Trumpów w przedsiębiorstwie.

Syn Witkoffa, Zach, jest dyrektorem spółki, a umowę podpisał Eric Trump, syn prezydenta, który wraz z bratem Donaldem Jr. zasiada w jej zarządzie.

Spotkania z "szejkiem szpiegiem" i "ogromnie zyskowna" transakcja

Jak pisze gazeta, w kolejnych miesiącach Tahnun - określany mianem "szejka szpiega" - wielokrotnie spotykał się z Trumpem oraz Witkoffem, w tym w marcu w Białym Domu, kiedy to miał powiedzieć, że jest chętny do współpracy z USA w obszarze AI.

Tahnun od dawna lobbował za tym, by USA wydały zgodę na zakup zaawansowanych chipów AI przez jego firmę G42 i inne emirackie spółki. Spółka Tahnuna budziła podejrzenia w Waszyngtonie ze względu na powiązania z Chinami. Administracja Joe Bidena i część republikańskich polityków podejrzewali, że przekazanie dostępu G42 do chipów umożliwi pozyskanie ich przez Chiny. Mimo to w maju ubiegłego roku Biały Dom zawarł porozumienie w sprawie eksportu 500 tysięcy procesorów do ZEA, w tym do G42.

Dziennik przekazał, że zakup udziałów w World Liberty Financial nie wiązał się dla Tahnuna z prawem do przyszłych sprzedaży emitowanej przez kryptowaluty spółki Trumpa, która w tamtym czasie była jedynym produktem firmy. Według "WSJ" transakcja była jednak "ogromnie zyskowna" dla Trumpa i Witkoffa.

Nie był to jednak jedyny wkład Tahnuna w rozwój kryptowalutowego biznesu Trumpa. Dwa tygodnie przed ogłoszeniem porozumienia z ZEA w sprawie chipów, kierowany przez niego państwowy fundusz inwestycyjny MGX kupił 2 miliardy dolarów kryptowaluty USD1, by użyć jej do zainwestowania w giełdę krytpowalutową Binance. Transakcja zasiliła konta firmy Trumpa dwoma miliardami dolarów i uczyniła dotychczas rzadko używaną USD1 jedną z czołowych cyfrowych walut.

Założyciel Binance Changpeng Zhao, odsiadujący wyrok między innymi za pranie brudnych pieniędzy i umożliwianie omijania sankcji, został później ułaskawiony przez Trumpa.

Mimo że część pieniędzy ze styczniowej transakcji miała wpłynąć na konta spółek osobiście kontrolowanych przez prezydenta, rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała, że jego aktywa zarządzane są przez jego dzieci, twierdząc, że "nie ma żadnego konfliktu interesu". Prawnik Białego Domu David Warrington oświadczył, że "prezydent nie bierze udziału w porozumieniach biznesowych, które dotyczyłyby jego konstytucyjnych obowiązków". Zaangażowaniu prezydenta zaprzeczał też rzecznik World Liberty David Wachsman.

Miliardy zysku dla rodziny Trumpa

Sam Trump wielokrotnie twierdził, że nie jest zaangażowany w decyzje biznesowe podejmowane przez swoich synów. Jednak w wywiadzie dla "New York Timesa" przyznał, że pozwala im na prowadzenie biznesu z zagranicznymi podmiotami, bo - jak twierdził - prawo tego nie zabrania.

- Zabroniłem im prowadzenia interesów w mojej pierwszej kadencji i nie dostałem za to absolutnie żadnego uznania – powiedział. - Nie musiałem tego robić. I to jest naprawdę niesprawiedliwe wobec nich. Okazało się, że to nikogo nie obchodzi, a ja mam do tego prawo - dodał.

Według "New Yorkera" od początku drugiej kadencji prezydent i jego rodzina wzbogacili się o cztery miliardy dolarów na porozumieniach wykorzystujących pozycję Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.

