Udokumentowane straty Rosji w Ukrainie przekroczyły 10 tysięcy sztuk uzbrojenia i sprzętu

W tej sytuacji najbliższa prawdy, choć wciąż nie doskonała, wydaje się metoda przyjęta przez grupę autorów prowadzących militarny blog Oryx. Od 24 lutego 2022 roku liczą oni stracone przez Rosjan i Ukraińców samoloty, śmigłowce, okręty, czołgi, bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone, a także ciężarówki i mniejsze pojazdy i wiele innych kategorii uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Każda sztuka, która pojawia się na liście, jest opatrzona linkiem prowadzącym albo do zdjęcia, albo do postu w mediach społecznościowych, gdzie także znajduje się fotografia lub film.

Straty rosyjskie

Według wyliczeń Rosjanie od 24 lutego stracili 1928 czołgów różnych typów (zniszczonych, uszkodzonych, porzuconych i zdobytych przez obrońców). Liczba utraconych przez najeźdźców bojowych wozów piechoty, zarówno na podwoziu gąsienicowym, jak i kołowym, wynosi 2284. Straty zaklasyfikowane jako opancerzone wozy bojowe to 827 pojazdów. Ta pozycja obejmuje przeważnie bojowe wozy rozpoznawcze i uzbrojone transportery gąsienicowe, ale także jednego BMPT Terminator . Ponad 300 kolejnych utraconych sztuk rosyjskiego sprzętu to transportery opancerzone, a drugie tyle - pojazdy i sprzęt saperski.

Jeśli chodzi o artylerię, to na blogu udokumentowano utratę przez Rosjan 383 dział samobieżnych, 194 armat holowanych oraz 192 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na podwoziu ciężarówek, z których ponad połowę stanowiły BM-21 Grad. Najeźdźcy stracili też 104 wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych różnych typów. Autorzy bloga doliczyli się także 79 zniszczonych i uszkodzonych rosyjskich samolotów oraz 81 śmigłowców, a także 200 zniszczonych lub zdobytych dronów rozpoznawczych (oraz siedmiu dronów bojowych). Rosyjskie straty na morzu obejmują osiem okrętów zniszczonych i cztery uszkodzone. To przeważnie małe jednostki, ale wyjątek stanowi krążownik Moskwa, utracony w kwietniu 2022 roku.

Na tle danych o wojskach rosyjskich liczba udokumentowanych strat ukraińskich jest trzy razy mniejsza. Zanim jednak przedstawimy szczegóły, należy przypomnieć, że zachodni korespondenci pracujący w Ukrainie, zgodnie relacjonują, że gospodarze proszą, by nie robić zdjęć ani nie filmować zniszczonego i uszkodzonego sprzętu i uzbrojenia ukraińskiego. Chodzi o to, by nie ułatwiać agresorowi zbierania danych o skuteczności jego ataków. Pośrednio, może to prowadzić do zaniżenia statystyk prowadzonych przez Oryx.