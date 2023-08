Po 18 latach od udaru i utraty mowy, kobieta odzyskała swój głos dzięki nowej technologii

Ann Johnson odzyskała swój głos dzięki technologii

Po zakończeniu rekonwalescencji pooperacyjnej, Johnson zaangażowała się w prace nad wytrenowaniem algorytmu sztucznej inteligencji do prawidłowego przekształcania jej sygnałów mózgowych w dźwięki oraz mimikę. Jej zadanie polegało na podejmowaniu prób wypowiedzenia różnych fraz do momentu, aż algorytm był w stanie prawidłowo przypisać wysyłane przez nią sygnały do konkretnych dźwięków. Następnie akademicy z pomocą chatu GPT zaprogramowali algorytm do przekształcania pojedynczych dźwięków w zrozumiałe słowa, które w imieniu kobiety może "wypowiadać" jej awatar. Na koniec, w oparciu o archiwalne nagrania z wesela Ann Johnson, akademicy nadali awatarowi głos 47-latki.