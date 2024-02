Udana akcja lotnictwa USA. Jemeńscy rebelianci ponieśli duże straty

Amerykańskie myśliwce F-18 zniszczyły w zachodnim Jemenie 10 przygotowywanych do wystrzelenia dronów. Ponadto okręt wojenny USA zestrzelił trzy irańskie drony i wystrzelony przez separatystów Huti pocisk przeciwokrętowy. Amerykanie zniszczyli także rakietę ziemia-powietrze jemeńskich rebeliantów, gotową do wystrzelenia i uznaną za potencjalne zagrożenie dla amerykańskich samolotów - poinformowało Centralne Dowództwo sił USA.

CENTCOM podał, że około godziny 1:30 w nocy czasu jemeńskiego (23:30 w Polsce) przeprowadzono uderzenie na naziemną stację kontroli dronów, niszcząc 10 bezzałogowców, należących do wspieranych przez Iran rebeliantów Huti. Jak przekazano w komunikacie, siły USA oceniły, że stanowią one "bezpośrednie zagrożenie dla statków handlowych oraz okrętów amerykańskiej marynarki w regionie". Podkreślono, że było to działanie w samoobronie.