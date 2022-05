Pieniądze na pomoc dla uchodźców. Unijna komisarz Ylva Johansson: Polska nie wykorzystuje wszystkich środków, jakie ma z budżetu UE. Musi korzystać już teraz

To nie jest prawda, że Polska nie dostaje pieniędzy na pomoc dla uchodźców. Polska nie wykorzystuje dziś wszystkich środków, jakie ma, by im pomagać. Rząd musi po nie sięgnąć - powiedziała w rozmowie z korespondentem TVN24 w Brukseli Maciejem Sokołowskim unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Podkreśliła, że Polska pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na ten cel dostała i dopóki ich nie wykorzysta, trudno będzie mówić o stworzeniu nowego funduszu.

Ylva Johansson: Nie, to nie jest prawda. Zacznę od tego, że Polska robi bardzo dużo i jestem pod wrażeniem solidarności oraz pracy, jaką wykonują obywatele, wolontariusze, organizacje pozarządowe i samorządowe. To pokazuje prawdziwego europejskiego ducha. Istotne jest, żebyśmy mieli wystarczająco środków dla tych, którzy otwierają swoje domy, na opłacenie szkół, służby zdrowia i innych celów. Dlatego przygotowaliśmy duże finansowanie dostępne dla najbardziej dotkniętych krajów Unii i ważne jest, by użyć tych pieniędzy, które są dostępne teraz, bo potrzeby też są teraz. Koszty są ponoszone w tym momencie i fundusze też powinny być wykorzystywane w tym momencie.