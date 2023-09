Uchodźcy z Górskiego Karabachu przybywają do Armenii. "Nie ma słów do opisania. Wieś została mocno ostrzelana"

Władze armeńskie podały, że do poniedziałkowego poranka do Armenii przybyło z Górskiego Karabachu ponad 2900 osób.

- To był koszmar. Nie ma słów do opisania. Wieś została mocno ostrzelana. Prawie nikt w niej nie został - powiedziała agencji Associated Press jedna z ewakuowanych w ormiańskim mieście Kornidzor. Ze względów bezpieczeństwa odmówiła podania swojego nazwiska. - Mam dom starej babci tutaj, we wsi Tegh (w regionie Syunik w Armenii - red.). Będę tam mieszkać, dopóki nie zobaczymy, co będzie dalej - dodała.