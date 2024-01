U księżnej Yorku wykryto drugi nowotwór

U Sarah Ferguson zdiagnozowano czerniaka złośliwego. To już drugi nowotwór, jaki wykryto u byłej małżonki księcia Andrzeja w ciągu ostatnich miesięcy. Mimo "niepokojących" informacji na temat zdrowia, księżna Yorku pozostaje "w dobrym nastroju" - przekazał BBC jej rzecznik prasowy.

U Sarah Ferguson zdiagnozowano nowotwór. To czerniak złośliwy - przekazał w rozmowie z BBC rzecznik prasowy księżnej. Diagnozę postawiono po analizie znamion usuniętych podczas operacji rekonstrukcyjnej po mastektomii, zaledwie siedem miesięcy od wykrycia u księżnej raka piersi .

Księżna Yorku "przechodzi kolejne badania, które mają potwierdzić, czy (choroba) jest we wczesnym stadium" - przekazał BBC jej rzecznik. Jak dodał, mimo "niepokojących" informacji na temat stanu zdrowia, Sarah Ferguson pozostaje "w dobrym nastroju". Przekazał też, że w ocenie księżnej jej doświadczenie "podkreśla znaczenie" regularnego badania pojawiających się na ciele znamion oraz obserwacji zmian zachodzących w ich wyglądzie czy teksturze .

Księżna Yorku pozostaje w "dobrym nastroju"

Kim jest Sarah Ferguson

64-letnia Sarah Ferguson była żoną księcia Yorku, księcia Andrzeja. Małżeństwo trwało 10 lat, rozwiedli się w 1996 roku. Nadal jednak dzielą dom w Royal Lodge - nieruchomości należącej do Crown Estate w Windsor Great Park. Mają dwie córki: 35-letnią księżniczkę Beatrice i 33-letnią księżniczkę Eugenię, oraz troje wnucząt.

Jak przypomina portal BBC, w maju Sarah Ferguson nie została zaproszona na koronację. Za to w Boże Narodzenie pojawiła się w Sandringham i razem z pozostałymi członkami rodziny królewskiej wzięła udział w kościelnym nabożeństwie. "The Independent" zauważył wówczas, że miało to miejsce "po raz pierwszy od 32 lat".