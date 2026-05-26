Świat U prezydenta Brazylii wykryto raka skóry, rozpoczął radioterapię

Konferencja prezydenta Brazylii po wyjściu ze szpitala

W kwietniu prezydentowi Brazylii Luizowi Inacio Lula da Silvie wycięto zmianę na skórze głowy, którą zdiagnozowano następnie jako nowotwór we wczesnym stadium. Radioterapia ma zapobiec powstaniu kolejnych zmian - przekazała agencja Reutersa.

Agencia Brasil podała, że cykl radioterapii potrwa trzy tygodnie, w czasie których zaplanowano 15 dwuminutowych sesji.

"Podjęto decyzję o kontynuowaniu leczenia uzupełniającego za pomocą profilaktycznej, powierzchniowej radioterapii" - napisali lekarze ze szpitala Sirio-Libanes w notatce medycznej, dodając, że prezydent Lula będzie mógł kontynuować swoje codzienne aktywności bez ograniczeń.

Prezydent Lula jest najstarszym prezydentem w historii Brazylii. W 2011 roku był leczony na nowotwór gardła, a w 2024 roku przeszedł kilka pilnych operacji związanych z urazem głowy. Lewicowy polityk zapowiedział start w wyborach w październiku 2026 roku, w których będzie się ubiegał o czwartą kadencję.

Prezydent Lula prowadzi w sondażach, wyprzedzając swojego głównego rywala, prawicowego senatora Flavio Bolsonaro. Jest on synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na karę pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022 roku, w których pokonał go Lula.