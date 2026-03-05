Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej

Ruch morski w cieśninie Ormuz Źródło: Reuters/LSEG

Tysiące pasażerów nadal przebywa na wycieczkowcach zacumowanych w portach Zatoki Perskiej - podaje "The Independent". Po ataku USA i Izraela na Iran wycieczkowce nie mogą kontynuować rejsów. Przestrzeń powietrzna w regionie jest zamknięta lub ograniczona, więc powrót do domów drogą powietrzną też jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Doświadczenie to jest opisywane przez podróżnych jako "przerażające", pisze magazyn "People". Amerykańska turystka Lesley Ballantyne w rozmowie z CNN przytoczyła wiadomość, która obudziła ją w niedzielę, gdy znajdowała się na pokładzie MSC Euribia w okolicach Dubaju: "Potencjalne zagrożenie rakietowe, należy natychmiast schronić się w najbliższym bezpiecznym budynku".

"To coś, co zwykle ogląda się w telewizji w domu"

- Słyszeliśmy głośne wybuchy, widzieliśmy przechwycenie pocisków z pokładu statku - mówiła CNN Sharon Cockram, inna pasażerka wycieczkowca Euribia,. Jak stwierdziła, "to coś, co zwykle ogląda się w telewizji w domu". - Nigdy, przenigdy nie sądziliśmy, że spotka nas taka sytuacja - mówiła.

Pasażerowie mają nadzieję na powrót do swoich krajów, lecz ze względu na sytuację nie jest pewne, kiedy to będzie możliwe - zauważa CNN. Mimo tego, co dzieje się wokół, załogi starają się organizować rozrywki dla gości. - Dosłownie utknęliśmy i nie możemy nigdzie się ruszyć, więc możliwość odwrócenia uwagi jest naprawdę cenna - mówiła jedna z turystek. - Jednocześnie mamy świadomość, że wszystko może się w jednej chwili zmienić - dodała.

Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze Źródło: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

Sharon Cockram z wycieczkowca Euribia spędziła z mężem kilka dni na wakacjach w Dubaju przed wejściem na pokład statku i - jak twierdzi - "byli kompletnie nieświadomi tego, co się dzieje".

W Dubaju utknął też wycieczkowiec Celestyal Discovery, średniej wielkości statek obsługiwany przez grecką firmę Celestyal Cruises. Niemiecki przewoźnik rejsowy TUI ma w regionie Bliskiego Wschodu dwa statki: Mein Schiff 5 w Dosze i Mein Schiff 4 w Abu Zabi - podaje CNN.

Celestyal Journey według informacji Fox News pozostanie w porcie w Dosze do 7 marca. TUI Cruises poinformowało w środę, że specjalny lot Emirates z Dubaju do Monachium z 218 pasażerami wystartował z Mein Schiff 4. MSC Euribia zakotwiczył w środę w porcie w Dubaju.

Opracowała Ewa Żebrowska