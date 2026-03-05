Logo strona główna
Świat

Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej

Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Ruch morski w cieśninie Ormuz
Źródło: Reuters/LSEG
Tysiące pasażerów rejsów wycieczkowych utknęło na statkach w portach Dubaju, Dochy i Abu Zabi z powodu eskalacji konfliktu. Turyści opisują to doświadczenie jako "przerażające".

Tysiące pasażerów nadal przebywa na wycieczkowcach zacumowanych w portach Zatoki Perskiej - podaje "The Independent". Po ataku USA i Izraela na Iran wycieczkowce nie mogą kontynuować rejsów. Przestrzeń powietrzna w regionie jest zamknięta lub ograniczona, więc powrót do domów drogą powietrzną też jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Doświadczenie to jest opisywane przez podróżnych jako "przerażające", pisze magazyn "People". Amerykańska turystka Lesley Ballantyne w rozmowie z CNN przytoczyła wiadomość, która obudziła ją w niedzielę, gdy znajdowała się na pokładzie MSC Euribia w okolicach Dubaju: "Potencjalne zagrożenie rakietowe, należy natychmiast schronić się w najbliższym bezpiecznym budynku".

"To coś, co zwykle ogląda się w telewizji w domu"

- Słyszeliśmy głośne wybuchy, widzieliśmy przechwycenie pocisków z pokładu statku - mówiła CNN Sharon Cockram, inna pasażerka wycieczkowca Euribia,. Jak stwierdziła, "to coś, co zwykle ogląda się w telewizji w domu". - Nigdy, przenigdy nie sądziliśmy, że spotka nas taka sytuacja - mówiła.

Pasażerowie mają nadzieję na powrót do swoich krajów, lecz ze względu na sytuację nie jest pewne, kiedy to będzie możliwe - zauważa CNN. Mimo tego, co dzieje się wokół, załogi starają się organizować rozrywki dla gości. - Dosłownie utknęliśmy i nie możemy nigdzie się ruszyć, więc możliwość odwrócenia uwagi jest naprawdę cenna - mówiła jedna z turystek. - Jednocześnie mamy świadomość, że wszystko może się w jednej chwili zmienić - dodała.

Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Źródło: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

Sharon Cockram z wycieczkowca Euribia spędziła z mężem kilka dni na wakacjach w Dubaju przed wejściem na pokład statku i - jak twierdzi - "byli kompletnie nieświadomi tego, co się dzieje".

W Dubaju utknął też wycieczkowiec Celestyal Discovery, średniej wielkości statek obsługiwany przez grecką firmę Celestyal Cruises. Niemiecki przewoźnik rejsowy TUI ma w regionie Bliskiego Wschodu dwa statki: Mein Schiff 5 w Dosze i Mein Schiff 4 w Abu Zabi - podaje CNN.

Celestyal Journey według informacji Fox News pozostanie w porcie w Dosze do 7 marca. TUI Cruises poinformowało w środę, że specjalny lot Emirates z Dubaju do Monachium z 218 pasażerami wystartował z Mein Schiff 4. MSC Euribia zakotwiczył w środę w porcie w Dubaju.

Opracowała Ewa Żebrowska

Źródło: Fox News, People, CNN, USA Today, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

IranUSAIzraelDubaj
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica