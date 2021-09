Tysiące Haitańczyków w Teksasie. Strażnicy graniczni na koniach zatrzymywali migrantów na rzece

Siedzący na koniu funkcjonariusz amerykańskiej straży granicznej uderza lassem w mężczyznę próbującego wyjść z rzeki Rio Grande. Stojący w wodzie człowiek trzyma plastikową torbę z jedzeniem. To jeden z tysięcy haitańskich migrantów zmierzających do Stanów Zjednoczonych.

Odstraszanie

Tymczasem amerykańskie władze zaostrzyły kontrolę na granicy. Do tej pory służby pozwalały migrantom koczującym po amerykańskiej stronie, przekraczać tam i z powrotem rzekę, stanowiącą naturalną granicę między Meksykiem i USA. W niedzielę poinformowano migrantów, że te osoby, które wrócą do Meksyku nie zostaną ponownie wpuszczone na terytorium USA.

W pułapce

- Jesteśmy w pułapce - powiedział agencji Reutera 37-letni Joncito Jean, który od trzech dni razem z żoną i małymi dziećmi śpi na prześcieradle pod gołym niebem. Dziś twierdzi, że żałuje swojej decyzji o przeprawie do USA. - To nie są ludzkie warunki. Musimy się wymykać, by zdobyć wodę do picia - mówił.