"Tylko ośmiela Putina". Fala krytyki po słowach polityka

Farage odparł, że od lat 90. argumentował, że "nieustanna ekspansja na wschód" NATO i UE daje Putinowi "powód, by mówić Rosjanom, że 'oni znów po nas przyjdą i rozpoczną wojnę'". - Sprowokowaliśmy tę wojnę. Oczywiście jest ona jego (Putina) winą - dodał. Zapytany został też o wypowiedź z 2014 roku, gdy wymienił rosyjskiego prezydenta jako polityka, którego najbardziej podziwia. - Powiedziałem, że nie lubię go jako osoby, ale podziwiałem go jako polityka, ponieważ zdołał opanować kierowanie Rosją - wyjaśnił.

Fala krytyki po słowach Farage'a

Słowa Farage’a skrytykowali w sobotę liderzy pozostałych głównych partii politycznych. - To, co powiedział, było całkowicie błędne, i działa na korzyść Putina. To człowiek, który użył broni chemicznej na ulicach Wielkiej Brytanii, który zawiera umowy z krajami takimi jak Korea Północna. Ten rodzaj ustępstw jest groźny dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, bezpieczeństwa naszych sojuszników, którzy na nas polegają, i tylko ośmiela Putina - oświadczył premier Sunak. Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer nazwał słowa Farage'a "haniebnymi". - Zawsze było dla mnie jasne, że Putin ponosi wyłączną odpowiedzialność za rosyjską agresję na Ukrainie, a my zawsze staliśmy po stronie Ukrainy. (…) Każdy, kto chce kandydować na posła w naszym parlamencie, powinien jasno wyrazić, że niezależnie od tego, czy chodzi o rosyjską agresję na polu bitwy, czy w internecie, sprzeciwiamy się tej agresji. To stanie po stronie Ukrainy, ale też opowiadanie się za naszą wolnością - podkreślił.