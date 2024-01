Jak poinformowała służba prasowa Kremla, prezydent Rosji Władimir Putin wysłał telegramy świąteczne do przywódców krajowych Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) z wyjątkiem Mołdawii Północnej, a także do przywódców Abchazji i Osetii Południowej – przekazała agencja TASS.

Krótka lista europejskich przywódców

Putin przesłał życzenia również do Watykanu. Papież Franciszek po rosyjskiej napaści na Ukrainę dopiero po 200 dniach zaapelował o wstrzymanie walk i wielokrotnie sprawiał wrażenie, jakby traktował zarówno agresora, jak ofiarę, na równi. Latem zwrócił się do rosyjskich katolików, zachęcając ich do kultywowania "dziedzictwa wielkiej Rosji", w tym imperatorów: carycy Katarzyny II i Piotra I, którzy wsławili się niszczeniem ukraińskiej odrębności. "Satysfakcję" z powodu tego wystąpienia wyraził wówczas rzecznik Kremla.