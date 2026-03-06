Tyle kosztuje jeden dzień amerykańskiej operacji na Bliskim Wschodzie

Porównanie sił Iranu i USA Źródło: TVN24

Jak zauważyli eksperci, jedynie niewielka część z 3,7 miliarda dolarów - 200 milionów dolarów - została uwzględniona w budżecie Pentagonu. Środki spoza budżetu najprawdopodobniej będą wymagać dodatkowego finansowania dla departamentu wojny.

3,7 miliarda dolarów w ciągu stu pierwszych godzin to około 890 milionów dolarów dziennie.

Przyszłe koszty będą przede wszystkim zależeć od intensywności działań i skuteczności irańskiego odwetu.

Analitycy podkreślili, że sięgnięcie przez amerykańskie siły po mniej kosztowne uzbrojenie i duży spadek liczby wystrzeliwanych przez Iran dronów i pocisków przyczyni się do spadku kosztów prowadzenia operacji.

Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78) Źródło: dvidshub - Tajh Payne

USA zwalczają tanie drony kosztownymi pociskami

Przedstawiciel władz USA powiedział w środę Politico, że Pentagon próbuje wysłać na Bliski Wschód dodatkową obronę przeciwlotniczą, przede wszystkim mniejsze i tańsze systemy przeciwdronowe, nad którymi resort pracował w ostatnich latach.

Na razie USA w czasie operacji "Epicka Furia" wykorzystują do zwalczania stosunkowo tanich irańskich dronów Shahed pociski, których cena może sięgać kilku milionów dolarów. Teheran ma do dyspozycji tysiące takich bezzałogowców, a dziesiątki z nich już przełamały obronę powietrzną podczas trwającej od soboty wojny.

