Tydzień w Ukrainie. Tajemnicza katastrofa iła-76, "trudna sytuacja" na froncie wschodnim, "poszerzenie" przyczółku

Zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska nie są w stanie w pełni odpowiedzieć, co wydarzyło się w momencie katastrofy samolotu Ił-76 w obwodzie biełgorodzkim - przyznał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Siły rosyjskie zwiększają intensywność działań ofensywnych na kierunkach siewierskim i bachmuckim (w obwodzie donieckim) - przekazał z kolei szef wojsk lądowych Ołeksandr Syrski. Sztab generalny armii ukraińskiej raportuje zaś o "poszerzeniu przyczółku" na okupowanym brzegu Dniepru. Podsumowujemy miniony tydzień walk w Ukrainie.

- Chodzi przede wszystkim o to, że (Rosjanie - red.) nie pokazali pola, zasłanego trupami i szczątkami, jak powinni byli pokazać, aby zrzucić winę na Ukrainę. Ale nawet tego tam nie ma. Oznacza to, że sytuacja nie jest w pełni zrozumiała - mówił Budanow. Dodał, że zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska nie są w stanie w pełni odpowiedzieć, co wydarzyło się w momencie katastrofy samolotu Ił-76 w obwodzie biełgorodzkim.