F-16 "coraz bliżej" Kijowa, zestrzelone rosyjskie Su-34, Zełenski o strategii i taktyce

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zacytował premiera Holandii , który zapowiedział, że jego kraj wyśle do Kijowa osiemnaście myśliwców F-16. Mark Rutte oznajmił we wpisie na platformie X (dawniej Twitter), że przekazał tę informację (w rozmowie telefonicznej) prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

"Chociaż Rutte nie potwierdził terminu dostaw F-16, z ostatniego dokumentu strategicznego Ministerstwa Obrony Estonii wynika, że ​​Holandia, Dania, Norwegia i Belgia zobowiązały się do dostarczenia Ukrainie F-16 jeszcze do końca tego roku" - podał ISW.

Zestrzelone rosyjskie bombowce Su-34

Odpierane ataki w rejonie Awdijiwki

Znany kijowski ekspert do spraw wojskowości Jurij Butusow wyjaśniał, dlaczego walki o miasto, położone nieopodal okupowanego Doniecka są ważne. "Awdijiwka to jedyne ukraińskie miasto, które jest obecnie bezpośrednio atakowane przez Rosję. Jest ono ważnym węzłem aglomeracji donieckiej, utrzymanie Awdijiwki pozwala siłom ukraińskim kontrolować kilkadziesiąt kilometrów frontu, a jej ewentualna utrata zmusi nasze wojska do wycofania się na znaczną odległość, co znacznie poprawi pozycję operacyjną okupantów w Donbasie" - napisał na Facebooku Butusow.