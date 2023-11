Zaciekłe walki o Awdijiwkę. Ukraińcy odparli do tej pory 23 ataki

Rosjanie przypuścili w ostatnim czasie bezprecedensowy atak na Ukrainę, wystrzeliwując w kierunku tego kraju 75 dronów. Do zmasowanego ataku doszło w nocy z piątku na sobotę. Bezzałogowce nadlatywały falami, w rekordowej od początku rosyjskiej inwazji liczbie. Mer Awdijiwki Witalij Barabasz poinformował, że trwają "najzacieklejsze walki" o miasto. Pododdział rozpoznania powietrznego "Ptaki Madziarów" "pomścił" śmierć żołnierzy 128. Samodzielnej Zakarpackiej Brygady Szturmowej. Podsumowujemy tydzień walk w Ukrainie.

"To świadomy terror. Kierownictwo Rosji jest dumne z tego, że może zabijać" - napisał na kanale Telegram prezydent Wołodymyr Zełenski . W ten sposób zareagował na zmasowany atak rosyjskich dronów przed Dniem Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu .

Zaciekłe walki w rejonie Awdijiwki

W niedzielnym raporcie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że Rosjanie, przy wsparciu lotnictwa, wciąż próbują okrążyć Awdijiwkę. Na tym odcinku siły ukraińskie odparły do tej pory aż 23 ataki.

Amerykański think tank cytuje źródła rosyjskie, które relacjonowały, że wojska rosyjskie atakowały w strefie przemysłowej miasta, a także w pobliżu stacji kolejowej Jasynuwata.

Pociąg z gorącymi posiłkami

"Kuchnia na szynach po raz pierwszy pojechała do obwodu charkowskiego, regionu, który najbardziej ucierpiał na skutek wojny" - relacjonowała telewizja 5 Kanał. "Pomysł stworzenia takiego pociągu należy do fundacji amerykańskiego filantropa Howarda Buffetta. Od początku rosyjskiej inwazji zbrojnej dba on o bezpieczeństwo żywnościowe w Ukrainie" - dodała stacja.