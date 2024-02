Tydzień w Ukrainie. Armia bez Załużnego, "głód amunicji" na froncie, Rosjanie nasilają ataki bronią chemiczną

Zdymisjonowanie głównodowodzącego armią ukraińską Wałerija Załużnego to ryzyko podjęte przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, odpowiedzialność za to, co dzieje się na froncie, spadnie na niego - prognozują eksperci w Kijowie. Ukraińscy żołnierze coraz bardziej narzekają na "głód amunicji". Wojsko rosyjskie przypuściło kolejny zmasowany atak rakietowy na Kijów. Podsumowujemy miniony tydzień walk w Ukrainie.