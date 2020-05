Gdzie jest XI Panczenlama, porwany jako dziecko? Od 25 lat to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic Chin

"Uprowadzenie przez Chiny panczenlamy i zaprzeczanie jego tożsamości religijnej oraz prawa do praktykowania w jego klasztorze jest nie tylko naruszeniem wolności religijnej, ale także rażącym naruszeniem praw człowieka" - czytamy w oświadczeniu kaszagu. "Jeśli twierdzenie Chin, że Tybetańczycy w Tybecie cieszą się wolnością religijną, ma być uznane za prawdziwe, to Chiny muszą przedstawić możliwe do zweryfikowania informacje na temat dobrego stanu zdrowia i miejsca pobytu XI Panczenlamy" oraz innych przebywających z nim osób - dodano.

Wikipedia (CC BY 2.0)/Students for a Free Tibet

Tybetańczycy protestujący w Nowym Jorku przeciwko chińskim represjom, trzymają zdjęcie XI Panczenlamy, drugiego po dalajlamie najwyższego rangą przywódcy buddyzmu tybetańskiego (marzec 2011 roku) Wikipedia (CC BY 2.0)/Students for a Free Tibet

Sukcesja Dalajlamy XIV pod znakiem zapytania

Pilnie strzeżona tajemnica

Chiny uznają Dalajlamę XIV za groźnego separatystę i winią go za niepokoje i zamieszki, do których dochodziło w Tybetańskim Regionie Autonomicznym. Sam dalajlama twierdzi jednak, że nie dąży do niepodległości, a jedynie do szerszej autonomii regionu oraz zapewnienia ochrony lokalnej kulturze buddyzmu.