Tworzywa sztuczne powodują wiele chorób, od astmy po raka. Kto jest najbardziej narażony

Tworzywa sztuczne niosą z sobą szereg zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, takich jak nowotwory, choroby płuc czy wady wrodzone płodów - ocenia zespół 42 naukowców z Boston College, organizacji Minderoo Foundation i Centrum Naukowego Monako. Przygotowany przez nich raport został opublikowany w ubiegłym tygodniu na łamach czasopisma naukowego "Annals of Global Health".

Tworzywa sztuczne - kto jest najbardziej narażony

Jak wskazali, grupą największego ryzyka są osoby pracujące przy produkcji surowców węglowych, wykorzystywanych do późniejszej produkcji plastiku, oraz osoby zatrudnione do ich obróbki. "Cierpią one na zwiększoną śmiertelność z powodu urazów, pylicę płuc, choroby układu krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i nowotwory płuc" - ocenili akademicy.