Chaos na Twitterze. Znaczki weryfikacyjne tracą polskie ministerstwa i Kancelaria Prezydenta

Twitter rozpoczął proces zmiany dotychczasowych niebieskich znaczków potwierdzających autentyczność kont. Wywołało to olbrzymie zamieszanie na platformie - swoje znaczki weryfikacyjne w piątek przed południem straciły m.in. konta większości polskich ministerstw czy Kancelarii Prezydenta RP. Inne konta, m.in. prezydenta i premiera, mają już z kolei całkiem nowe oznaczenia.

Dotychczas Twitter przyznawał bezpłatnie niebieskie znaczki kontom, które zostały zweryfikowane. Działanie to umożliwiało identyfikację autentycznych kont instytucji, osób publicznych czy celebrytów. Teraz platforma postanowiła wprowadzić nowy system oznaczeń zweryfikowanych kont. Niebieski znaczek otrzymają teraz jedynie prywatne profile posiadające aktywną subskrypcję Twitter Blue - płatnej usługi, która daje użytkownikom dostęp do funkcji premium .

Urzędy tracą niebieskie znaczki

Twitter - nowe znaczki

Jednocześnie niektóre twitterowe konta najważniejszych polskich instytucji i osób publicznych w piątek przed południem miały znaczki weryfikacyjne. Co ciekawe, różnego rodzaju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii miało wciąż niebieski znaczek, zaś anglojęzyczne konto polskiego MSZ już znaczek szary, zarezerwowany dla rządów, urzędników państwowych i organizacji wielostronnych.

Zmiany na Twitterze

System weryfikacji kont na Twitterze istnieje od 2009 roku, został wprowadzony, by przeszkodzić oszustom w podszywaniu się pod konta znanych osób, w tym polityków. Niebieski znaczek przy nazwisku oznaczał, że profil jest autentyczny. Pod koniec 2022 roku Elon Musk, który niewiele wcześniej przejął Twittera, zmienił zasady jego przyznawania. Weryfikacja nie jest wymagana, by go otrzymać, należy wykupić subskrypcję Twitter Blue, która w Polsce kosztuje 36 złotych miesięcznie.