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Świat

TVN24 nieoficjalnie: Polska może zostać zwolniona z mechanizmu solidarnościowego

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Komisja Europejska
Sienkiewicz: Polska nie będzie zasilać funduszu ani nie będzie prowadzić polityki relokacyjnej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: HJBC/Shutterstock
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Polska może liczyć na kolejne zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego w ramach paktu migracyjnego - dowiedział się korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Oficjalna publikacja raportu przez Komisję Europejską jest planowana na 4 listopada.

Reporter TVN24 Maciej Sokołowski dowiedział się w źródłach w Komisji Europejskiej, że kryteria oceny w sprawie puli solidarnościowej się nie zmieniły. Wobec tego Polska ponownie może liczyć na zwolnienie z mechanizmu.

Raport Komisji Europejskiej w tej sprawie ma zostać opublikowany 4 listopada. Dokument ten podsumuje sytuację migracyjną w Unii Europejskiej i określi obowiązki państw członkowskich w ramach tak zwanego mechanizmu solidarnościowego zapisanego w pakcie migracyjnym. W zeszłym roku KE zaklasyfikowała Polskę jako kraj zagrożony presją migracyjną. Na tej podstawie polski rząd złożył wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego w 2026 roku, co Komisja zaakceptowała. 

Europosłowie o mechanizmie solidarnościowym

O pakcie migracyjnym mówili w środę podczas briefingu prasowego europosłowie KO Bartłomiej Sienkiewicz i Michał Wawrykiewicz. - W tej sprawie stanowisko rządu jest jednoznaczne. Ani nie będziemy zasilać funduszu, ani nie będziemy prowadzić polityki relokacyjnej - powiedział Sienkiewicz.

- Podziwiam tutaj determinację (premiera) Donalda Tuska, który mówi, że ten pakt nie będzie w Polsce obowiązywał. Te słowa padły wielokrotnie. W tej właśnie funkcjonalnej formie - czyli albo płacimy albo przyjmujemy uchodźców - to jest niemożliwe w Polsce. Czy to się odbędzie zgodnie z unijnym prawem, czy niezgodnie z unijnym prawem, to już jest kwestia rządu i wyboru szczegółowych rozwiązań - dodał.

Wawrykiewicz powiedział, że polskie podejście "absolutnie mieści się w granicach prawa unijnego, (...) paktu migracyjnego i rozporządzenia o tym mówiącego". - Od wielu lat Polska podlega bardzo ogromnej presji migracyjnej, co jest uzasadnieniem do takiego zwolnienia, więc również te działania rządu, we współpracy z KE, mieszczą się w granicach prawnych tego paktu - podkreślił. 

Mechanizm solidarnościowy i pakt migracyjny

Mechanizm solidarnościowy zakłada rozłożenie między państwa członkowskie odpowiedzialności za zarządzanie migracją. Skalę tej solidarności określa KE w dorocznym raporcie. Na 2026 rok KE ogłosiła relokację 21 tysięcy osób i wkład państw w wysokości 420 milionów euro.

Państwa unijne zobowiązały się jednak do relokacji zaledwie niecałych 9 tysęcy osób, z czego najwięcej miały przyjąć Niemcy - 4,5 tysiąca. W praktyce Berlin po prostu wziął na siebie rozpatrywanie wniosków azylowych osób, które przybyły do Niemiec z Włoch i Grecji. Zgodnie z unijnym prawem taki obowiązek spoczywa na pierwszym państwie w UE, do którego dotarł migrant.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Komisja EuropejskaMigracjePolska
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