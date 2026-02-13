Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tusk po spotkaniu z liderem węgierskiej opozycji. "Budapeszt chce być jak Warszawa"

Donald Tusk - Péter Magyar
Tusk o serii spotkań w Monachium. "Ze zrozumiałych względów też jestem tym zainteresowany"
Źródło: TVN24
W piątek premier Donald Tusk spotkał się z liderem węgierskiej opozycji Peterem Magyarem w stolicy Bawarii, gdzie odbywa się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Po rozmowach przewodniczący TISZY przekazał w mediach społecznościowych, że zaprosił szefa polskiego rządu do Budapesztu.

W piątek w stolicy Bawarii rozpoczęła się 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa trzy dni. O szczegółach swojego harmonogramu poinformował na Facebooku Peter Magyar, gdzie zapowiedział dwustronne rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem.

Szef polskiego rządu potwierdził, że otrzymał propozycję spotkania. Wieczorem na profilu Tuska na X pojawiło się wspólne zdjęcie polityków. "Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa" - napisał premier we wpisie.

Magyar zaprosił Tuska do Budapesztu

Magyar także odniósł się do spotkania we wpisie na X. Jak podkreślił, była to "przyjacielska rozmowa". "Zgodziliśmy się, że zarówno Węgry, jak i Polska muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej doprowadzić do rosyjsko-ukraińskiego porozumienia pokojowego" - napisał. 

Lider TISZY przekazał też, że w trakcie spotkania uzgodnili "natychmiastową odbudowę stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych" między krajami, jeśli w wyniku kwietniowych wyborów dojdzie do zmiany rządu na Węgrzech

"Zgodziliśmy się również, że należy jeszcze bardziej wzmocnić ochronę zewnętrznych granic Europy. Obaj popieramy poprawę konkurencyjności Europy i zacieśnianie relacji transatlantyckich" - dodał. 

Magyar poinformował, że po "wyeliminowaniu korupcji" w jego kraju Polska ma poprzeć odblokowanie środków unijnych dla Węgier. "Podkreśliłem premierowi Polski, że ani partia TISZA, ani większość Węgrów nie popierają przyspieszenia akcesji Ukrainy do UE" - zaznaczył we wpisie. Poinformował również, że zaprosił Tuska do Budapesztu na na 70. rocznicę węgierskiej rewolucji w 1956 roku. Z kolei pierwszą podróżą Magyara po wygranych przez TISZĘ wyborach ma być Warszawa. 

Pod wpisem lider węgierskiej opozycji zamieścił także nagranie, na którym przedstawił polskiemu premierowi Anitę Orban, która po wygranej TISZY ma objąć stanowisko szefowej węgierskiej dyplomacji. - Jej nazwisko Orban to tylko koincydencja - wyjaśnił Magyar. - Ja mam na imię Donald - odpowiedział Tusk, na co węgierska delegacja zareagowała śmiechem.

Z nagrania wynika, że w spotkaniu uczestniczyli także szef MSZ Radosław Sikorski i rzecznik rządu Adam Szłapka. 

Magyar: pod rządami TISZY będziemy współpracować z Polską

Lider węgierskiej opozycyjnej TISZY zaznaczył jeszcze przed spotkaniem, że on i Tusk "przygotowują się do jak najszybszego przywrócenia stosunków polsko-węgierskich" po ewentualnej zmianie rządu w Budapeszcie w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych.

- Pod rządami TISZY nasz kraj nie będzie przyjmował międzynarodowych przestępców politycznych. Będziemy współpracować z Polską w dziedzinach gospodarki, energetyki, obronności, transportu, edukacji i kultury - zapowiedział polityk opozycji w nagraniu.

Poinformował też, że omówi z Tuskiem, w jaki sposób Węgry mogłyby przyczynić się do szybkiego zawieszenia broni w Ukrainie i trwałego pokoju gwarantowanego przez społeczność międzynarodową. Magyar - jak zaznaczył - zwróci się również do polskiego premiera z prośbą o wsparcie mniejszości węgierskiej w Ukrainie.

Polityk potwierdził, że jeśli zostanie premierem, to w pierwszą podróż zagraniczną uda się do Warszawy.

W sobotę Magyar spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i kilkoma europejskimi szefami państw i liderami przemysłu.

Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
Źródło: PAP/EPA

Tusk: też jestem tym zainteresowany

Wcześniej Tusk o planowanym spotkaniu z węgierskim politykiem powiedział dziennikarzom po przylocie do Monachium. - Pan Magyar prosił o to spotkanie. Będzie miał cały cykl spotkań, ale szczególnie zależy mu na odbudowie relacji z Polską - powiedział.

Premier zaznaczył przy tym, że "ze zrozumiałych względów też jest tym zainteresowany".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wpadłem w pułapkę". Lider węgierskiej opozycji o groźbach i intymnym nagraniu

"Wpadłem w pułapkę". Lider węgierskiej opozycji o groźbach i intymnym nagraniu

Może pokierować węgierską dyplomacją. Tak mówi o Polsce

Może pokierować węgierską dyplomacją. Tak mówi o Polsce

TISZA w opublikowanym wcześniej programie wspomniała między innymi o konieczności "odbudowy tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej i współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej".

W centrum sporu między obecnym rządem Węgier, kierowanym przez Viktora Orbana, oraz gabinetem Donalda Tuska znajdują się dwie kwestie: odmienne podejście do wojny w Ukrainie i pomocy udzielanej jej przez Unię Europejską, a także ochrona, jakiej władze w Budapeszcie udzieliły byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i byłemu szefowi tego resortu Zbigniewowi Ziobrze, poszukiwanym przez polską prokuraturę.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad Fideszem Orbana.

Zobacz też: "Nie jestem pewien, czy Fidesz odda władzę". Politolog o nadchodzących wyborach >>>

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

W stolicy Bawarii rozpoczęła się w piątek 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Na najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów do spraw polityki bezpieczeństwa organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział około 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony.

Rubio spotka się z Zełenskim? "Chyba mam to w harmonogramie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rubio spotka się z Zełenskim? "Chyba mam to w harmonogramie"

Przemówienie inauguracyjne wygłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Tematem przewodnim dyskusji są zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.

Wręczana corocznie na konferencji Nagroda im. Ewalda von Kleista zostanie przyznana w sobotę narodowi ukraińskiemu za "jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy". Nagrodę odbierze prezydent Wołodymyr Zełenski, a laudację wygłosi premier Donald Tusk.

OGLĄDAJ: Wszystkie drogi prowadzą na Węgry. Co kamper ma wspólnego z pomaganiem pokrzywdzonym?
Zbigniew Ziobro

Wszystkie drogi prowadzą na Węgry. Co kamper ma wspólnego z pomaganiem pokrzywdzonym?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn /lulu

Źródło: PAP, TVN24

Udostępnij:
Tagi:
WęgryDonald TuskViktor OrbanbezpieczeństwoMonachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Czytaj także:
imageTitle
Semirunnij w "Faktach po Faktach" zdradził plany na sobotę
EUROSPORT
imageTitle
Wielka awantura w Radomiu. W ruch poszła nawet butelka
EUROSPORT
Oblodzenia, śliskie nawierzchnie, opady marznące
Niebezpieczna noc na drogach w połowie kraju
METEO
Władimir Semirunnij
Taki był piątek na igrzyskach. Polacy wreszcie poczuli dumę
EUROSPORT
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
METEO
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
"Nie pamiętam w historii naszego ugrupowania". Poseł o sytuacji w PiS
Polska
imageTitle
Ostatnie treningi za Polakami. Mocny Stoch, problemy Tomasiaka
EUROSPORT
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot rośnie do 170 milionów złotych
BIZNES
imageTitle
Oto najlepsi piłkarze ręczni świata. Zapisali się w historii
EUROSPORT
Nowe rozporządzenie unijne wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
Ministerstwo chce zmian w kamieniach milowych
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki pojedzie do Waszyngtonu? Bosak: chce, ale chyba nie powinien
Polska
Pamela Bondi
Zaszokowała wszystkich. Dlaczego przyjęła taką strategię?
Sebastian Zakrzewski
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
METEO
imageTitle
Sobota będzie dla nas? Kolejne szanse medalowe Polaków
EUROSPORT
Mieczysław Hryniewicz
Razem na planie przez dwie dekady. "Będzie ciebie bardzo brakowało, słonko"
Kultura i styl
imageTitle
Ostateczna decyzja w sprawie Ukraińca wyrzuconego z igrzysk
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Marko Rubio
Sikorski rozmawiał z Rubio. "Kolejna dobra dyskusja"
Świat
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o sytuacji w PiS. Grozi zawieszeniem
Polska
shutterstock_2182019307_1
Stoi za sukcesem kultowej postaci. Odchodzi po blisko pół wieku
BIZNES
Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska
Polki z sukcesem na igrzyskach. W tle problem
Karolina Bałuc
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
METEO
Przemówienie Friedricha Merza podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Dziwny moment" w światowym porządku. Rusza "Davos bezpieczeństwa"
Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Szokująca diagnoza kontuzji Vonn. "Takie urazy mogą zakończyć się amputacją"
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij sięgał po srebro, komentatorzy dali ponieść się emocjom
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? Mamy projekt uchwały
Patryk Michalski
imageTitle
Pękał z dumy. Ceremonia medalowa w Mediolanie
EUROSPORT
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
METEO
Donald Trump
Fort Trump w Bolesławcu? "Niesmaczne, niegodne"
Polska
imageTitle
"Bardzo dobrze się tu czuję. To jest mój dom"
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij: to srebro smakuje jak złoto
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica