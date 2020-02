CDU chce uniknąć wyborów po "skandalu" w Turyngii. Mogłyby oznaczać katastrofę

Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ogłosiła w piątek, że chadecy spróbują znaleźć wyjście z impasu politycznego w Turyngii bez rozwiązywania regionalnego parlamentu. To kolejny zwrot akcji po tym, jak po 24 godzinach pozostawania na stanowisku premiera landu Thomas Kemmerich z FDP zapowiedział w czwartek ustąpienie i złożenie wniosku o rozwiązanie landtagu w Erfurcie.

Thomas Kemmerich został w środę nieoczekiwanie wybrany na premiera Turyngii . Liberałowie z FPD mają co prawda jedynie pięciu deputowanych w landtagu w Erfurcie, ale za ich kandydatem opowiedzieli się w finalnym głosowaniu także chadecy z CDU oraz deputowani prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Po raz pierwszy premier niemieckiego kraju związkowego został wybrany dzięki głosom tego izolowanego i piętnowanego ugrupowania. Wywołało to gwałtowną krytykę i głosy domagające się - w obliczu "skandalu" - dymisji premiera landu oraz ponownych wyborów do landtagu. Przyłączyła się do nich kanclerz RFN Angela Merkel. Kemmerich ugiął się pod presją najważniejszych osób w państwie i mediów oraz szefa swojej partii Christiana Lindnera. W czwartek zapowiedział swoje ustąpienie oraz złożenie wniosku o rozwiązanie parlamentu kraju związkowego.