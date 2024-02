Obowiązkowe "testy na dziewictwo" dla nastolatek. Wyniki trafiają na policję

"Testy na dziewictwo"

Praktykę przeprowadzania tego typu badań powszechnie potępiają aktywiści na rzecz praw kobiet. Jak argumentują, jest ona nie tylko poniżająca, ale i absurdalna - "testy na dziewictwo" nie są zdolne do rzeczywistego wykazania, czy dana osoba współżyła już seksualnie. - To jak odarcie z godności - przyznaje w rozmowie z lokalnym portalem BNN jedna z uczennic poddanych testom. - (Władze) mówią nam, że to dla naszego dobra, ale jak upokorzenie może być czymś dobrym? – dodaje.