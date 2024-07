Pracownicy budżetówki zmuszani do oglądania wyścigów konnych

Pracownicy sektora budżetowego w jednym z obwodów na wschodzie Turkmenistanu są zmuszani do oglądania wyścigów konnych - informują media. - Chodzi o to, by mieli zajęcie i nie myśleli o niczym innym - twierdzą źródła Radia Swoboda. Konie i wyścigi konne to jedna z największych pasji byłego prezydenta kraju.