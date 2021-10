Zderzyli się w powietrzu, wpadli do morza. Nagranie wypadku paralotniarzy

Niebezpieczne wypadki paralotniarzy podczas 21. Międzynarodowego Festiwalu Gier Lotniczych w południowo-zachodniej tureckiej prowincji Mugla. Dwaj zawodnicy zderzyli się w powietrzu i wpadli do morza. Trafili do szpitala. Kolizję nagrał jeden z widzów. Inna paralotniarka, z Ukrainy, straciła kontrolę nad swoją paralotnią i także wpadła do morza. Uratowała ją straż przybrzeżna.