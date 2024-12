Masowe zatrucia alkoholem, już 37 ofiar śmiertelnych

Od początku listopada w wyniku zatruć metanolem w Stambule zmarło co najmniej 37 osób - informują media, powołując się na dane biura gubernatora tego miasta. Zgodnie z nimi, w ostatnich sześciu tygodniach nielegalnie pędzonym alkoholem łącznie zatruło się co najmniej 77 osób. Hospitalizowanych pozostaje 17 z nich, kolejnych 23 poszkodowanych wypisano do domów.